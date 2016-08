Local surpreende, vence etapa e assume ponta na Volta da Espanha

O ciclista local David de la Cruz teve um domingo perfeito nos 164,5km que separam Cistierna de Oviedo. Fora da lista de favoritos para o dia, ele venceu a nona etapa da Volta da Espanha isolado dos demais competidores e assumiu a liderança da classificação geral da corrida.

De la Cruz completou a etapa deste domingo em 3h47min56s, com 27s de frente para o belga Dries Devenyns e 33s de vantagem para o italiano Moreno Moser. O pelotão com os candidatos ao título, entre eles o antigo líder Nairo Quintana, só cruzou a linha de chegada 2min56s depois do ciclista de 27 anos de idade.

O ciclista espanhol, 15º da classificação geral antes da etapa deste domingo, agora é o dono da camisa vermelha, dada ao primeiro colocado da Volta da Espanha. Ele tem 33h46min24s de tempo total, com 22s de vantagem para o colombiano Nairo Quintana, 41s para o espanhol Alejandro Valverde e 49s para o britânico Chris Froome.

Os três perseguidores de David de la Cruz na classificação geral são os favoritos a brigar pela camisa vermelha ao fim das 21 etapas da Volta da Espanha. O décimo estágio do evento está programado para esta segunda-feira com 188,7km de montanhas entre Lugones e Lagos de Covadonga. A etapa, finalizada com uma longa e difícil subida, é a última antes do primeiro dia de descanso do evento.

