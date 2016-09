Froome tira 2min de desvantagem para Quintana perto do fim na Espanha

O britânico Chris Froome se recolocou na briga para se tornar o primeiro atleta em 38 anos a vencer a Volta da França e a Volta da Espanha na mesma temporada. Ele conquistou a 19ª etapa do evento no país ibérico, nesta sexta, e tirou 2min16s de desvantagem para o colombiano Nairo Quintana, líder da classificação geral.

Froome venceu com folgas o contrarrelógio de 37km entre Xabia e Calp. Medalha de bronze no contrarrelógio dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016, ele completou o trajeto em 46min33s, nesta sexta-feira. Quintana foi o 11º colocado do dia, com 48min49s, mas ainda tem vantagem significativa.

O colombiano lidera a Volta da Espanha com 1min21s de frente para Froome antes da etapa decisiva do evento. A competição se encerra apenas no domingo, mas o último estágio, entre Laz Rozas e Madrid não tem briga por posições entre os ciclistas. Assim, o campeão será decidido no sábado, depois dos 193,2km entre Beindorm e Alto Aitana, finalizados com uma subida de 20km.

“Vai ser difícil, ele ainda tem mais de um minuto de vantagem, mas continuarei lutando até o final”, disse Froome.

Quintana lidera a Volta da Espanha com 75h18min52s de tempo total, com 1min21s de frente para Froome. Alberto Contador é o terceiro, com 3min43s de desvantagem. O também colombiano Johan Esteban Chaves é o quarto, 4min54s atrás do líder. O norte-americano Andrew Talansky completa o top 5.

