Cunha recebe segunda edição de prova licenciada da Volta da França

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

A cidade de Cunha, localizada na região do Vale do Paraíba, interior de SãoPaulo receberá mais uma vez o L’Étape Brasil. A prova amadora é licenciada da Volta da França, tradicional torneio de ciclismo que reúne competidores de elite de todo o mundo, desde 1903.

A primeira edição da prova, realizada na cidade paulista, ocorreu no último ano. A segunda está marcada para este domingo, 18 de setembro. De acordo com os organizadores, mais de 2400 atletas amadores já se inscreveram para as duas possíveis competições, a tradicional (112 km) e o meio percurso (54 km).

No percurso completo, os ciclistas sairão da cidade encrustada na Serra da Bocaina, irão até a divisa com o estado do Rio de Janeiro, voltando à cidade na sequência. Em seguida, a competição continuará em direção ao distrito de Campos Novos, para retornar pela última vez, desta vez ao centro da cidade, onde a chegada terminará na Praça da Matriz. No meio percurso,

