Com bikes em alta, São Paulo sediará maior festival da América Latina

A cidade de São Paulo, que viu nos últimos anos uma expansão na sua malha de ciclovias, sediará a partir do próximo dia 22 o Shimano Fest, maior festival de bicicletas da América Latina, no Jockey Clube. O evento, que reunirá passeios, competições, shows de rock e apresentações culturais japonesas, acontecerá até o dia 25 e espera receber 25 mil visitantes.

Se confirmadas as expectativas, será a maior edição da história do festival, que reunirá 100 marcas. No ano passado, o Shimano Fest tebe 15 mil pessoas nos dois últimos dias de realização, com 80 empresas.

Os dois primeiros dias do festival (22 e 23) terão foco nos lojistas e profissionais do setor, enquanto os dois últimos (24 e 25), sábado e domingo, serão abertos ao público geral. A entrada é gratuita para todas as idades.

Coincidentemente, a abertura do Shimano Fest se dará na comemoração do Dia Mundial Sem Carro (22 de setembro), trazendo a bicicleta como uma alternativa de transporte nas grandes cidades. No Brasil, segundo dados da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), o número de viagens de bicicleta pulou de 1,3 bilhão em 2004 para 2,6 bilhões em 2014.

A capital paulista é um dos símbolos desse crescimento. Além de receber a tradicional prova 9 de Julho, organizada pela Fundação Cásper Líbero, São Paulo tem em suas ruas 400km destinados às viagens de bicicletas, número que deve ser ainda mais ampliado nos próximos anos. Até 2030, espera-se que a maior cidade da América Latina tenha mais de 1,3 mil km de ciclovias.

