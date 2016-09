Ciclista holandesa que sofreu acidente na Rio 2016 vence prova na Bélgica

São Paulo Veja as fotos do treino do Palmeiras antes do clássico

A holandesa Annemiek Van Vleuten mostrou a força de sua recuperação nesta terça-feira. A ciclista, que sofreu uma séria queda na prova de estrada feminina dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, acabou com três fraturas na coluna e algumas concussões, venceu sua primeira prova após o acidente, na Bélgica.

O ocorrido aconteceu há cerca de um mês, no dia 7 de agosto. Na ocasião, Van Vleuten liderava a prova com certa tranquilidade, a 10 quilômetros de seu fim. Porém, ao frear bruscamente após uma derrapada, a holandesa sofreu a queda, na descida da Vista Chinesa. A ciclista passou por uma recuperação na Itália, antes de voltar a competir.

Nesta terça-feira, a prova era diferente. Se nas Olimpíadas o ciclismo de estrada era de resistência, Annemiek precisou mostrar velocidade para subir ao mais alto do pódio no Prólogo da Lotto Volta da Bélgica. Foram 4,3 km completamos em 05min24s, em uma média de 49 km/h.

“Não esperava esta vitória. Deixei as Olimpíadas para trás, e estabeleci um novo objetivo, que é o Campeonato Mundial no Catar. Treinei na Itália, mas não me forcei já que havia passado pela concussão, e minhas costas ainda não estão 100% curadas. Para vencer um prólogo, você não precisa estar em excelente forma. De qualquer maneira, o resultado foi uma surpresa”, declarou Van Vleuten.

Did not expect to win today. Nice to be back: 48.6 km/hour average. ???? pic.twitter.com/ij8Kcwlrdh — Annemiek van Vleuten (@AvVleuten) 6 de setembro de 2016

