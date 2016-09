Capital paulista sedia sétima edição de festival ciclístico

Palmeiras Veja as fotos do treino do Palmeiras desta terça

O Shimano Fest, maior festival de bicicleta da América Latina, já tem data para acontecer: entre 22 e 25 de setembro, no Jockey Club de São Paulo. Inaugurado em 2010, o evento chega a sua sétima edição, esperando atrair amantes de ciclismo de todas as partes do Brasil. Na sua última edição, o festival bateu a marca de 15.000 visitantes só em 2015.

Além dos apaixonados por ciclismo, o evento reúne profissionais da mídia e do mercado ligados ao esporte, e que tem acesso exclusivo aos dois primeiros dias. Nos dias restantes, o festival é aberto ao público em geral e tem entrada franca. No dia fechado para imprensa e profissionais, o foco das atrações será uma série de palestras.

Para o restante dos visitantes, são variadas as atrações que tomarão conta do Jockey na Shimano Fest: vão desde passeios e competições com bicicletas até shows de rock. Todas as atividades do evento são valorizadas pelos organizadores, que esperam um público consideravelmente maior ao que compareceu no ano passado.

“Conhecer as novidades do mercado, estar próximo de atletas profissionais e olímpicos e participar de várias atividades, são algumas das atrações do evento em sua sétima edição. Estamos esperando cerca de 25 mil pessoas nos quatro dias”, destaca Rogerio Tancredi, gerente de marketing da Shimano Latin America.

A diversidade de atividades que ocorrerão na Shimano Fest em 2016 deverá consolidar um modelo que dará novas dimensões ao festival, agora capaz de atrair interessados do Brasil todo, aposta Rodrigo.

“Com o crescimento do Shimano Fest, podemos afirmar que o festival irá movimentar o turismo na cidade de São Paulo. Muitas pessoas, sejam aquelas que trabalham diretamente com o ciclismo ou mesmo os amantes do esporte, estão vindo de seus estados para acompanhar o evento, que neste ano cresceu muito, com um formato inovador”, declarou.

