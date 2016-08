Belga vence sétima etapa da Volta da Espanha; colombiano segue liderando

Apesar de seguir liderando a Volta da Espanha, a sétima etapa, realizada nesta sexta-feira, não foi do colombiano Darwin Atapuma. No percurso de 158,5km entre Maceda e Puebla de Sanabria, o belga Jonas Van Genechten foi o melhor após completar a corrida em 3h55min44s.

O italiano Daniele Bennati e o espanhol Alejandro Valverde completaram o pódio, chegando em segundo e terceiro, respectivamente. Atapuma, líder geral da competição ciclística espanhola, chegou em 21º lugar.

Leia mais:

Um dos momentos tensos da etapa ficou com Alberto Contador. O espanhol tricampeão do torneio ciclístico sofreu uma queda, a poucos minutos da linha de chegada. A razão teria sido um toque de um dos ciclistas da equipe Lotto Soudal, provocando a queda. “Meu lado esquerdo dói, mas vamos ver. Será complicado a partir de agora”, declarou.

Atapuma, detentor da camiseta vermelha, lidera o ranking geral com 25h41min05s. Valverde é o segundo colocado, com 25h41min29s. O britânico Christopher Froome, medalhista de bronze no ciclismo dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, está na terceira posição, após marcar 25h41min37s. Van Genechten é o 118º, com 26h32min17s.

No ranking por pontos, a camiseta verde está com o belga Gianni Meersman, O ciclista acumula 60 pontos no total. Valverde é novamente vice-líder, com 50. Também espanhol, Luis-Leon Sanchez Gil fecha o top 3, com 39 pontos no total.

A oitava etapa da Volta da Espanha será realizada neste sábado, entre Villalpando e La Camperona, Valle de Sabero. Com 95% de terrenos planos, o percurso de média montanha terá 181,5km no total.

