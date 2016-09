Titular, Oscar valoriza mudança de posicionamento e elogia Conte

Oscar atribui a Antonio Conte seu aumento de confiança após a péssima última temporada do Chelsea, quando defendeu o título. Com o italiano no comando, são três vitórias nos três primeiros jogos da Premier League e, apesar de o brasileiro ainda não ter anotado nenhum gol, foi titular em todos os confrontos no 4-1-4-1 armado pelo novo treinador.

“Conte está me passando muita confiança e estou atuando bem. Espero continuar assim. Nos últimos anos, atuei como camisa 10 ou ponta, agora estou voltando à minha posição original de camisa 8, defendendo e atacando de uma área à outra, que é minha função original e que eu gosto mais”, disse Oscar ao site Goal.

Apesar de a última temporada desastrosa, quando o Chelsea esteve parte do primeiro turno na zona de rebaixamento e Oscar ficou no banco de reservas do time armado pelo português José Mourinho, hoje no Manchester United, o brasileiro valorizou a experiência adquirida nestes anos de Europa.

“Foi um tempo de bastante sucesso o que tive no Chelsea até agora. Ganhei muito nas últimas temporadas – Premier League, Copa da Liga e Liga Europa. Somente a última temporada não foi ótimo, não somente por mim, mas pelo time todo. Espero que possamos vencer alguns campeonatos de novo este ano e retomar a mentalidade vencedora do clube”.

Os métodos de treino e o esquema tático utilizado por Conte, o mesmo implementado por Tite na Seleção Brasileira, também receberam elogios. “O treinador mudou a formação, estamos com um sistema diferente em relação ao ano passado. O método de treino também mudou e ele alterou a mentalidade dos atletas e do time. Acho que melhoramos bastante”, finalizou.

