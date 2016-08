Hazard brilha, William marca e Chelsea mantém invencibilidade no Inglês

Next

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

O Chelsea entrou em campo neste sábado tentando manter a invencibilidade de Antonio Comte no Campeonato Inglês. Jogando contra o complicado Burnley, a equipe não tomou conhecimento da retranca dos rivais, fez 3 a 0 e confirmou o bom início do técnico italiano, com três triunfos em três jogos. O resultado confirma um tabu que dura 41 anos: desde abril de 1971 o Burnley não vence o Chelsea em Stamford Bridge.

Antes da partida, o técnico Comte se via preocupado com o perigo do Burnley, já que a equipe campeã da segunda divisão inglesa venceu o Liverpool por 2 a 0 com apenas 19% de posse de bola e três chutes à gol.

Com muita paciência no meio de campo e apostando em ligações rápidas para o ataque, a equipe conseguiu converter a grande pressão em gols e saiu com o resultado positivo de seu estádio. Hazard e Williams marcaram

O Chelsea agora chega aos nove pontos em três jogos, enquanto o Burnley sofre sua segunda derrota e para nos três tentos. Na próxima rodada, os Blues encaram o Swansea fora de casa. Já o Burnley recebe o Hull City em duelo de duas equipes recém chegadas à elite inglesa.

O Jogo – Logo aos nove minutos, em um contra-ataque mortal puxado pelo craque Eden Hazard, o Chelsea abriu o placar. O volante Matic roubou uma bola no meio de campo e lançou para o craque belga, que arrancou, cortou para o centro e chutou no cantinho, sem chance para o goleiro.

Pressionando muito nos primeiros quinze minutos, os Blues ficaram muito perto do segundo gol. Em nova finalização de Hazard, o zagueiro Mee salvou em cima da linha.

Na sequência do lance, um cruzamento pela direita foi mal escorado e o zagueiro Cahill pegou de primeira de fora da área. O belo chute, contudo, foi desviado e saiu pela linha de fundo.

Pelas pontas, Hazard e o brasileiro William entravam como queriam na defesa do Burnley, mas o zagueiro Mee esteve sempre bem posicionado para interceptar as jogadas. Um carrinho perigoso aos 30 minutos amarelou o também brasileiro Oscar.

Aos 41 minutos, William ampliou o placar para os Blues. Hazard entrou driblando na defesa rival e rolou para Diego Costa na entrada da grande área, o hispano-brasileiro limpou a jogada e acionou William pela direita. O atacante cortou o zagueiro e pegou firme de perna direita, marcando o segundo do Chelsea.

Logo na sequência, contudo, o Burnley ficou muito próximo de diminuir a vantagem. Em contra-ataque rápido pela direita, o atacante Arfield chutou forte e a bola saiu rente a trave direita de Courtois.

O domínio dos donos da casa foi ainda maior na segunda etapa. Pressionando a saída de bola do Burnley, o Chelsea quase chegou ao terceiro gol no início da parcial.

Aos dez minutos, em cobrança ensaiada de escanteio, Eden Hazard bateu de primeira de fora da área e exigiu grande defesa do goleiro. No rebote, o capitão John Terry perdeu um gol feito com Heaton já batido.

Nos quinze minutos finais de partida, com um elenco já cansado, o Chelsea sofreu certa pressão do Burnley. Os visitantes, contudo, não foram efetivos para diminuir o marcador.

Já nos minutos finais, aos 43, a equipe londrina liquidou os adversários em mais um contra-ataque fulminante. Após arrancada, Pedro cruzou em profundidade e Victor Moses, de carrinho, empurrou para as redes. Ambos os jogadores tinham acabado de entrar em campo.

Arsenal e Leicester vencem a primeira no Campeonato Inglês

Com gols de Mesut Ozil, Alexis Sanchez e Santi Cazorla de pênalti, o Arsenal bateu o Watford por 3 a 1 e conquistou sua primeira vitória no Campeonato Inglês. Na próxima rodada a equipe enfrenta o Southampton em casa.

Quem também venceu pela primeira vez na competição foi o atual campeão inglês, Leicester. Jogando no Estádio King Power, o artilheiro Vardy e o zagueiro Morgan marcaram na vitória por 2 a 1 sobre o Swansea. Craque da equipe, Ryad Mahrez ainda perdeu um pênalti na partida. Equipe enfrenta o Liverpool fora de casa na quarta rodada.

Confira todos os resultados desta manhã de sábado no Campeonato Inglês:

Tottenham 1 x 1 Liverpool

Chelsea 3 x 0 Burnley

Crystal Palace 1 x 1 Bournemouth

Everton 1 x 0 Stoke City

Leicester 2 x 1 Swamsea

Southampton 1 x 1 Sunderland

Watford 1 x 3 Arsenal

Recomendado para você