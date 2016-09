Conte reclama de decisões da arbitragem em empate do Chelsea

O Chelsea acabou ficando no empate contra o Swansea pelo Campeonato Inglês no último domingo, com o segundo gol da equipe galesa causando polêmica, já que o meio-campista Fer roubou a bola de Cahil em jogada que pareceu ser faltosa antes de marcar, sem que o juiz parasse o jogo.

Discordando do desenrolar da jogada, o treinador Antonio Conte falou sobre a jogada, em que entendeu que a arbitragem agiu mal, além de destacar o excesso de violência sofrido por Diego Costa no duelo, que apesar disso, não resultou em um cartão vermelho.

“Nós sofremos dois gols. Um depois de uma cobrança de falta, e no segundo todos viram qual foi a situação. Não quero falar sobre a decisão, mas acho que foi uma má decisão do árbitro. Eu posso dizer que, do primeiro ao último minuto Diego Costa recebeu pontapés. É incrível que o defensor deles não terminou o jogo expulso”, disse o técnico.

O Chelsea ficou no empate em 2 a 2 com o Swansea, conseguindo o gol da igualdade a poucos minutos do final da partida. O zagueiro Gary Cahill, envolvido no lance do segundo gol, também se queixou através de sua página do twitter, mas apagou a postagem minutos depois.

