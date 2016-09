Com esquema definido, Conte revela onde planeja usar David Luiz

Vídeos destaque Chama paralímpica é acesa em cerimônia no Museu do Amanhã

Antonio Conte foi o principal responsável por trazer David Luiz de volta ao Chelsea após duas temporadas no Paris Saint-Germain. Visando contar com mais um zagueiro de alto nível para compor sua zaga no esquema 3-5-2, o treinador italiano já adiantou em qual posição planeja utilizar o brasileiro.

Em sua última passagem pelo Chelsea, David Luiz alternava funções como zagueiro e como volante. No entanto, segundo Conte, a posição correta para o ex-jogador do PSG atuar é mesmo a zaga.

“Acredito que David Luiz seja zagueiro, ele jogou muitas partidas nessa posição. Eu sei que de vez em quando ele joga como volante, mas na minha cabeça a ideia é utilizá-lo na posição certa que, para mim, é zagueiro. Ele jogou no Chelsea anteriormente e irá trazer uma boa personalidade”, comentou o treinador.

Como já vinha em atividade pelo PSG, David Luiz não deverá ter problemas para ficar à disposição do treinador. Com isso, ele pode fazer sua estreia no próximo domingo, fora de casa, contra o Swansea. Alcançando lugar de destaque na época em que vestiu a camisa do Chelsea, resta saber se o jogador conseguirá reconquistar seu espaço na Seleção Brasileira.

