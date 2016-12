Chelsea anuncia transferência do meia Oscar para o futebol chinês

O ano de 2017 será marcado por uma mudança de ares para o brasileiro Oscar. Nesta sexta-feira, por meio de uma nota publicada em seu site oficial, o Chelsea confirmou a transferência do meio-campista de 25 anos de idade para o Shanghai SIPG.

Os clubes envolvidos na negociação não divulgaram valores, mas os chineses desembolsaram aproximadamente R$ 209 milhões pelo meia brasileiro, de acordo com a imprensa britânica. Em janeiro, data de sua chegada à China, Oscar reencontrará o português André Villas-Boas, técnico do Shanghai SIPG.

Contratado pelo Chelsea em 2012 após passar pelo Internacional, Oscar deixa o clube com 38 gols marcados em 203 partidas. Pelo clube britânico, o meia brasileiro conquistou os títulos do Campeonato Inglês 2015, da Copa da Liga 2015 e da Liga Europa 2013.

Em seu site oficial, além de noticiar a transferência, o Chelsea se despediu do jogador. “Agradecemos Oscar por seu maravilhoso trabalho a desejamos a melhor sorte em seu futuro”, diz a nota, acompanhada por um vídeo com os momentos marcantes do atleta pelo clube.

Por meio de seu perfil no Facebook, Oscar também publicou uma mensagem. “Um agradecimento especial aos fãs do Chelsea. Fico honrado por ter sido parte desse clube em que ganhamos alguns títulos especiais juntos. Vocês terão sempre um lugar especial no meu coração”, escreveu.