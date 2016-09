Antonio Conte confirma reestreia de David Luiz pelo Chelsea

Após definir em qual posição usará David Luiz, o treinador do Chelsea, Antonio Conte, confirmou a reestreia do jogador brasileiro no lugar do inglês John Terry, que está lesionado. Em função do desfalque, o zagueiro será titular do time nesta sexta-feira, na partida contra o Liverpool, pela quinta rodada do Campeonato Inglês, em Stamford Bridge, às 16h (de Brasília), em Londres.

Além do anúncio oficial no twitter do Chelsea, Conte disse em entrevista coletiva que todos estão confiantes com o retorno do brasileiro ao clube. Ele explicou a opção por usá-lo somente agora e esclareceu alguns detalhes sobre a contusão do, até então titular, Terry.

“Quando chegam novos jogadores, eles precisam de tempo para se adaptar aos novos conceitos, mas amanhã precisamos usar David Luiz. Ele trabalhou muito em situações defensivas e quando estamos com posse de bola. Confio nele. É um bom jogador e durante os treinos eu vi coisas boas”, disse o comandante italiano. Conte também repassou a informação do departamento médico de que John Terry sofreu uma lesão no tornozelo direito e ficará fora por, pelo menos, dez dias.

Vice-líder do Campeonato Inglês, com dez pontos, dois a menos que o líder com 100% de aproveitamento, Manchester City, o Chelsea pega o Liverpool nesta próxima rodada. Com isso, o técnico garantiu que deixará David Luiz o mais confortável possível para que ele possa dar seu máximo.

“Amanhã (sexta-feira), David Luiz jogará pela primeira vez conosco e estamos confiantes nele. Esperamos que ele jogue muito bem, sabemos que ele é bom jogador. Estamos colocando-o na melhor condição para que ele nos dê seu melhor”, afirmou.

