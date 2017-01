Ainda sem definir o futuro, Drogba visita ex-companheiros do Chelsea

De férias, Didier Drogba resolveu fazer uma visita aos seus antigos companheiros de Chelsea. Neste sábado o zagueiro John Terry publicou em uma de suas redes sociais uma foto com o atacante marfinense, chamando-o na legenda de “Rei”, ao lado do brasileiro Willian, de Diego Costa e de Cesc Fábregas.

The King ???? @didierdrogba @willianborges88 @diego.costa @cescf4bregas ???????? Uma foto publicada por John Terry (@johnterry.26) em Jan 21, 2017 às 5:11 PST

Grande nome do ataque dos Blues entre 2004 e 2012, ajudando o clube, inclusive, a faturar a Liga dos Campeões em seu último ano vestindo as cores da equipe, Drogba ainda não definiu qual será seu futuro. Aos 38 anos, ele possui uma proposta do Corinthians, mas por conta de sua idade avançada uma aposentadoria também não é descartada.

Atual líder do Campeonato Inglês, o Chelsea conta hoje com Diego Costa como o homem dos gols da equipe. O brasileiro naturalizado espanhol chegou a atuar junto de Drogba no Chelsea na temporada 2014/15, sob o comando do português José Mourinho.

Neste domingo os Blues entram em ação, contra o vice-lanterna Hull City, às 14h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, na tentativa de ampliar ainda mais a distância na liderança do Campeonato Inglês, que atualmente é de seis pontos para o segundo colocado, o Tottenham.