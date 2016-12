Zagueiro Neto recebe alta e, emocionado, agradece mensagens de apoio

O zagueiro Neto poderá, enfim, voltar para casa. Internado há quase um mês, após sobreviver ao acidente aéreo que vitimou 19 jogadores da Chapecoense, além de outras 52 pessoas, o jogador recebeu alta do hospital de Chapecó na manhã desta quinta-feira e poderá seguir com a recuperação ao lado da família.

Ainda debilitado por conta das lesões, com muita dificuldade para falar e muito emocionado, o atleta fez uma declaração na sala de imprensa do hospital. Ele exaltou os companheiros que morreram na queda do avião, agradeceu o fato de estar com vida e prometeu voltar a jogar.

“Não lembro de nada. Fiquei 10 dias praticamente desacordado. Os médicos dizem que foi um milagre, porque por algumas vezes eu quase fui embora também. Gostaria de deixar meu agradecimento a todos que reservaram um tempo para me apoiar”, destacou o defensor. “Eu ainda vou estar pisando na arena com a camisa da Chapecoense”, completou.

Um dos quatro sobreviventes a sair com vida do acidente, Neto é o terceiro a receber alta. O primeiro foi o lateral esquerdo Alan Ruschel, que passou por uma cirurgia na coluna, seguido por Rafael Henzel, que passou por problemas respiratórios, por conta da fratura de sete costelas.

Ainda com necessidade de ser submetido a alguns procedimentos pontuais, o goleiro Jackson Follmann segue internado. Ele teve parte da perna esquerda amputada duas vezes e sofreu com quadros infecciosos quando estava internado em solo colombiano.