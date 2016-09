Zagueiro da Chape se desculpa por ter lesionado Neto Berola

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

A vitória da Chapecoense contra o Coritiba, por 1 a 0, no último final de semana ficou marcada por um lance triste. O zagueiro William Thiego fez falta dura no atacante Neto Berola, do Coxa, e acabou quebrando o tornozelo do adversário.

Depois do técnico Paulo César Carpegiani reclamar da falta e sinalizar que houve maldade no lance, o zagueiro William Thiego disse que já conversou com Neto Berola e que a situação foi esclarecida.

“Em momento algum eu tive a intenção de machucar o Neto. Foi um lance muito rápido, lá no meio. Liguei pra ele depois, pedi desculpas e que estaria orando pela rápida e plena recuperação dele. Ele prontamente me atendeu, aceitou as desculpas, sabendo que essas coisas acontecem no futebol, e disse que eu poderia ficar em paz”, afirmou Thiego em comunicado oficial publicado no site da Chapecoense.

A falta aconteceu aos 25 minutos do primeiro tempo, quando Thiego acertou o tornozelo direito de Berola e acabou tirando o jogador do duelo. Já no hospital após o jogo, foi confirmado uma fratura no tornozelo, que irá tirar Berlo de campo até o final da temporada.

