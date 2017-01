Uniforme que Ruschel usaria na final da Sul-Americana é encontrado

O jornalista Rafael Henzel, um dos sobreviventes do acidente aéreo que matou 71 pessoas, entre membros da delegação da Chapecoense, jornalistas e tripulantes, no fim de novembro, postou uma mensagem em redes sociais e revelou que a camisa que seria usada pelo lateral Alan Ruschel na partida contra o Atlético Nacional foi encontrada.

O jogador, que também sobreviveu à queda do avião, teve seu uniforme, com o número 26, encontrado por jovens colombianos que seguem em busca de resquícios do acidente, como roupas, calçados, documentos, entre outros.

No texto, Henzel elogia o comportamento dos colombianos que, desde a tragédia, em 29 de novembro, vêm mostrando extrema solidariedade. Inclusive, o Atlético Nacional, rival da Chape na final da Sul-Americana, cedeu o título aos catarinenses.

Todos os objetos que forem encontrados serão devolvidos à Chapecoense quando a equipe voltar à Colômbia para encarar o próprio Atlético Nacional, pela Recopa.