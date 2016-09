Ídolo na Chape, Bruno Rangel sonha em balançar as redes na Argentina

O jogo diante do Indepiendente, nesta quarta-feira, marca o reencontro da Chapecoense com um grande time argentino na fase eliminatória da Copa Sul-Americana. Em 2015, jogando como visitante, a equipe catarinense saiu derrotada para o River Plate. Deixado no banco de reservas na ocasião, Bruno Rangel revelou que gostaria de balançar as redes em solo estrangeiro, agora pelas oitavas de final do torneio, e exaltou o fato de ser o maior artilheiro da história do Verdão.

“É muito importante para a minha carreira (ser artilheiro da Chapecoense) e quero seguir fazendo gols para aumentar a marca. Agora quero fazer um na Argentina para o clube seguir crescendo. Desde que cheguei ao clube, trabalhamos para subir e jogar copas. Hoje, a Chapecoense é um clube respeitado pelas suas competências”, declarou o atacante, em entrevista exclusiva ao jornal argentino Olé.

Apesar do desejo de ajudar a Chape, Rangel, que possui 46 gols marcados pelo clube, não começará o duelo contra os maiores vencedores da Copa Libertadores entre os titulares. Ele ainda relembrou os duelos do ano passado contra o River e exaltou a força das torcidas argentinas.

“Independiente é um clube grande, que tem tradição e é respeitado na América por suas sete Libertadores. Conheço o Milito (técnico), que teve uma grande trajetória. Em 2015 foi complicado jogar, os torcedores do River empurraram a todo momento, e os do Independiente certamente vão apoiar muito”, destacou o camisa 9.

A delegação alviverde desembarcou em Buenos Aires nesta terça-feira, quando também fez um rápido reconhecimento do gramado do estádio Libertadores de América, em Avellaneda, palco do confronto das 19h15 (de Brasília) desta quarta.

