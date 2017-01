Elenco da Chapecoense se reapresenta com a presença do zagueiro Neto

A manhã desta sexta-feira foi marcada pela reapresentação do elenco da Chapecoense para a temporada de 2017, que marcará o renascimento da equipe após o acidente que vitimou o elenco do Furacão do Oeste na Colômbia em novembro de 2016. Com palavras do técnico Wagner Mancini, do presidente Plinio David De Nes e do diretor executivo Rui Costa, o evento também contou com a presença do zagueiro Neto, de muletas, que também vestiu a camisa da equipe.

“Nosso grande trabalho esse ano é colocar esse grupo a disposição do nosso torcedor para que ele possa readquirir o prazer, a alegria e a esperança de ver a chapecoense de novo dentro dos gramados fazendo aquilo que ela sempre fez com muita competência”, falou Rui Costa. “Estamos aqui com os principais para a reconstrução. Faço um agradecimento especial ao atleta que está aqui, o Neto. Seja bem-vindo a sua casa, ao lugar que te pertence”, acrescentou.

Uma foto vale mais que mil palavras…

Neto com os atletas da base que subiram para o profissional.#VamosChape pic.twitter.com/hMU71nIgEg — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 6 de janeiro de 2017

O técnico que será responsável pela reestruturação da equipe dentro de campo também tomou o microfone na reapresentação. “Nossa responsabilidade é não só devolver o bom futebol que a Chape teve, mas homenagear aqueles que estavam no avião. A presença dele (Neto) aqui hoje nos dá muito mais força para fazer o que desejamos”, disse Mancini durante a coletiva.

Plinio David também fez questão de homenagear Neto e o jornalista Rafael Henzel, também presente no evento. O presidente da Chape ainda se mostrou esperançoso para que o zagueiro volte e a atuar com a camisa da equipe.

Já tendo apresentado seus cinco primeiros reforços de 2017 – o zagueiro Douglas Grolli, os meias Nadson e Dodô e os atacantes Rossi e Niltinho – Rui Costa afirmou que mais jogadores chegarão para a dura temporada que terá a Chapecoense. O diretor executivo chamou a atenção para a contratação de um goleiro, posição em que a equipe só tem o ex-Juventude Elias e o garoto da base, Luiz Felipe.

“A equipe tem um orçamento bem rigoroso. As dificuldades são as mesmas dos outros no mercado, mas não podemos fazer igual aos outros que tem orçamentos maiores”, ressaltou Costa. O diretor também admitiu que diversas equipes estão ajudando a Chape e que o fator Libertadores ajuda na sondagem de reforços.

Para a pré-temporada, o elenco da Chapecoense irá realizar um amistoso contra o atual campeão brasileiro, o Palmeiras, na Arena Condá, no dia 21 de janeiro. Logo no dia 26, a equipe terá seu primeiro jogo oficial da temporada, contra o Joinville, também em Condá, às 20h, pela Primeira Liga.