Clube equatoriano anuncia amistoso contra a Chapecoense

O River Ecuador, equipe da elite do futebol equatoriano, confirmou a realização de um amistoso contra a Chapecoense, no dia 24 de janeiro, para ajudar na reconstrução da equipe catarinense, após a tragédia aérea que matou grande parte da delegação do clube, além de jornalistas e tripulantes, durante viagem para a disputa da final da Copa Sul-Americana.

O duelo acontecerá no estádio Chucho Benítez, em Guayaquil, e toda a renda do duelo será destinada aos familiares das vítimas do acidente. Os preços das entradas variarão entre 10 e 12 dólares (entre R$32 e R$38).

“É a hora de mostrarmos solidariedade com a Chapecoense e com os familiares das vítimas”, declarou o vice-presidente dos equatorianos, Miguel Ángel Loor, à agência EFE.

“A tragédia nos tocou de maneira muito forte, e agora temos que agir, mais do que apenas mandar bons desejos”, concluiu o dirigente do River Ecuador.

Além da partida no Equador, já está certo também o amistoso entre Chapecoense e Palmeiras, no dia 21 de janeiro, na Arena Condá. Assim como no duelo internacional, a renda da partida contra o Verdão será revertida para os catarinenses.