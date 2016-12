Chapecoense encaminha acerto com lateral do uruguaio Defensor

O processo de reconstrução da Chapecoense segue a pleno vapor. O clube do oeste catarinense está próximo de anunciar a chegada do lateral direito Emilio Zeballos, do uruguaio Defensor, para a temporada 2017. O jogador de 24 anos deve assinar um contrato de empréstimo válido por um ano, com uma cláusula de opção de compra ao final do vínculo.

“A possibilidade de que Emilio Zeballos vá jogar na Chapecoense surge do contato com o ex-gerente do Grêmio Rui Costa, que eu já o conhecia”, afirmou Daniel Jablonka, presidente do Defensor, ao jornal uruguaio Ovación.

Zeballos esteve perto de acertar com o Grêmio em abril. Entretanto, a negociação não terminou bem em função da proximidade com o encerramento da janela de transferências internacionais. À época, Rui Costa, que agora é diretor executivo de futebol da Chapecoense, exercia a mesma função no Tricolor gaúcho.

Com o calendário cheio em 2017, a Chapecoense já oficializou a contratação de quatro jogadores: o golerio Elias, ex-Juventude, o zagueiro Douglas Grolli, do Cruzeiro, o meio Dodô, emprestado pelo Atlético-MG, e o atacante Rossi, que atuou pelo Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro.

Embora não confirme, a Chapecoense está próxima de receber o volante Moisés, do Grêmio, ao passo que o Fluminense encaminhou o empréstimo do atacante Wellington Paulista.

O primeiro jogo da Chape após o fatídico acidente na Colômbia será contra o Joinville, na Arena Condá, no dia 25 de janeiro, pela Copa da Primeira Liga. Quatro dias depois, o Verdão do Oeste fará sua estreia no Campeonato Catarinense diante do Internacional de Lages, também em casa.