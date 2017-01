Chapecoense apresenta dois reforços; clube boliviano doa R$80 mil

A Chapecoense segue montando seu elenco para a temporada de 2017. Nesta quinta-feira, duas novas opções do técnico Vagner Mancini foram apresentadas. O meia Dodô e o atacante Niltinho farão parte do grupo nesta temporada.

Dodô, revelado pelo Atlético-MG, foi emprestado pelo Galo por um ano. Em 2016, o atleta, de 22 anos, já havia atuado em Santa Catarina, pelo Figueirense, que acabou rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro.

Niltinho, por sua vez, chega do Criciúma, equipe pela qual disputou a Segundona no último ano. O atacante, de 23 anos, foi emprestado pelo Tigre à Chape até o fim da temporada, e será opção para Vagner Mancini.

Os dois novos reforços se juntam ao zagueiro Douglas Grolli, o meia Nadson e o atacante Rossi, apresentados na última quarta-feira. Nos próximos dias, os catarinenses devem anunciar oficialmente novos nomes, como o zagueiro Fabrício Bruno, liberado pelo Cruzeiro.

Em 2017, a Chape terá uma série de competições pela frente. Disputará o Campeonato Catarinense, a Primeira Liga, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, além da Libertadores, da Recopa Sul-Americana e da Copa Suruga, torneios internacionais.

Clube boliviano faz doação

O Bolívar, um dos principais times da Bolívia, oficializou uma doação de 25 mil dólares (R$80 mil) para ajudar na reconstrução da Chapecoense, após o trágico acidente aéreo que matou jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes do clube, além de jornalistas e tripulantes do avião. O dinheiro foi proveniente da venda de camisas especiais do clube de La Paz.

Em vídeo publicado na conta do Bolívar no Youtube, o presidente da Chape, Plinio David De Nes Filho, agradeceu o gesto dos bolivianos. “Muito obrigado pelo carinho e pela atenção conosco”, declarou o mandatário.