Chape sofre empate e perde o 100% no Catarinense; Figueira vence

Jogando em casa, a Chapecoense perdeu a oportunidade de manter o 100% de aproveitamento no Campeonato Catarinense. Contra o recém-promovido Almirante Barros, a equipe de Chapecó até saiu na frente, mas sofreu o empate na reta final e saiu da Arena Condá com apenas um ponto.

Depois de um primeiro tempo sem as redes balançarem, a Chape começou a etapa complementar já na frente. Aos cinco minutos, Rossi cruzou do lado esquerdo para Túlio de Melo subiu mais alto e mandar uma cabeçada certeira no gol de Rodolfo.

A equipe de Wagner Mancini foi administrando o resultado sem chegar ao gol e, aos 37, sofreu um golpe duro. Pedro Hulk recebeu a bola no meio, foi melhor que a zaga e chutou no canto para empatar a partida.

Nos últimos minutos do jogo, o lateral Reinaldo conseguiu novo bom cruzamento para Túlio, que pegou de cabeça muito embaixo da bola e mandou por cima do gol. No último lance, o goleiro Elias ainda salvou a Chape de uma derrota.

Com o empate, o Índio Condá agora tem sete pontos e segue invicto na ponta do Catarinense. A equipe agora precisa contar com um tropeço do Avaí na partida deste domingo, contra o lanterna Tubarão, fora de casa, para manter a liderança.

Já o Almirante Barroso conquistou seu segundo ponto na competição estadual e pulou da última para a antepenúltima colocação. Enquanto a Chape faz o clássico pela ponta contra o Avaí na próxima rodada, no Ressacada, na quarta-feira, o Almirante recebe o Figueirense em seu estádio na quinta-feira.

Figueirense vence em casa com pênaltis e choro de Zé Love

Em Florianópolis, o Figueirense finalmente se reencontrou com a vitória. Jogando em casa, a equipe bateu o Inter de Lajes por 2 a 0, com dois gols de pênalti na etapa complementar. Anderson Aquino marcou o primeiro, aos 13 minutos, e Zé Love anotou o segundo tempo da equipe alvinegra. Com o gol, o atacante ex-Santos se desatou a chorar em campo e, após a partida, dedicou o tento a um amigo próximo que vem enfrentando uma doença.

Com a vitória, o Figueira chegou a quatro pontos e subiu para a terceira colocação provisória do Campeonato Catarinense. A equipe tem uma vitória, um empate e uma derrota na competição, com três gols marcados e dois sofridos. O alvinegro volta a campo na próxima quinta-feira, fora de casa, para enfrentar o Almirante Barroso.

Já o Inter de Lages parou nos três pontos conquistados, com uma vitória e duas derrotas e saldo de gol de menos um (três marcados e quatro cedidos). A equipe tem jogo duro na terceira rodada, quando recebe o Criciúma no Estádio Tio Vida, também na quinta.