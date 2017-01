Chape estipula preço de ingressos para amistoso contra o Palmeiras

A Chapecoense determinou nesta terça-feira quais serão os valores cobrados pelos ingressos do amistoso contra o Palmeiras, no próximo dia 21, na Arena Condá. A partida será a primeira disputada pela equipe profissional desde o acidente aéreo que vitimou 71 pessoas, entre elas 19 jogadores e 24 membros da delegação catarinense.

As arquibancadas gerais do estádio terão preço de R$ 80,00. O acesso às sociais custarão R$ 100,00, enquanto as cadeiras estarão com valor de R$ 150,00. Os sócios da Chapecoense contarão com um desconto de 50% em todas as áreas da Arena Condá.

Já a torcida do Palmeiras terá um setor à sua disposição com preço estipulado em R$ 80,00. A data do início das vendas não foi anunciada.

O Palmeiras não receberá nada para enfrentar a Chapecoense. Metade da renda da partida será destinada aos familiares das vítimas, enquanto a outra parte ficará com o clube catarinense. O clube paulista ainda arcará com todos os custos de locomoção e hospedagem em Chapecó.

A realização do amistoso foi uma das formas que a diretoria do Palmeiras encontrou para ajudar a reconstruir a Chapecoense. O clube também encaminhou o empréstimo de três jogadores ao time. O volante Amaral, o lateral João Pedro e o zagueiro Nathan devem ser emprestados para defender os catarinenses em 2017.

O Palmeiras foi o último time que a Chapecoense enfrentou antes da tragédia aérea. O Verdão venceu a partida por 1 a 0, no estádio Palestra Itália, e sagrou-se eneacampeão brasileiro com uma rodada de antecedência.