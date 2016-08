Caio Júnior relaciona 21 atletas para duelo da Chape contra o Flamengo

A Chapecoense divulgou neste sábado a lista dos atletas relacionados para o duelo diante do Flamengo, neste domingo, às 16 horas, na Arena Condá, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Caio Júnior chamou 21 jogadores para a partida, optando por levar o que tem de melhor em seu elenco no momento.

A escalação segue indefinida, porém, a tendência é que Caio Júnior escale o time com força máxima, já que poupou atletas na derrota da última quinta-feira para o Cuiabá por 1 a 0, pela Copa Sul-Americana. O provável time conta com Danilo, Gimenez, Willian Thiego, Filipe Machado e Dener; Gil, Josimar, Cleber Santana e Hyoran; Lucas Gomes e Kempes.

Na 10ª posição do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, a Chapecoense busca uma vitória para se aproximar do grupo da parte de cima da tabela. Já o Flamengo, quarto colocado com 37 pontos, quer o triunfo para encostar no líder Palmeiras.

Confira a lista dos 21 atletas relacionados pela Chapecoense:

Goleiros: Danilo, Marcelo Boeck, Follmann;

Laterais: Gimenez, Mateus Caramelo, Dener;

Zagueiros: William Thiego, Filipe Machado, Rafael Lima;

Volantes: Josimar, Gil, Sergio Manoel, Cleber Santana;

Meias: Rafael Bastos, Matheus Biteco, Matinuccio, Hyoran, Arthur Maia;

Atacantes: Lucas Gomes, Kempes e Bruno Rangel.

