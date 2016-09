Caio Júnior minimiza defesa ruim da Chape e projeta jogo contra Coxa

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

Em situações parecidas, a Chapecoense e o Coritiba se enfrentarão na manhã deste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida que está marcada para às 11h (de Brasília) irá selar o encontro de equipes que se diferem por apenas dois pontos na tabela de classificação do Nacional. A Chape vem à frente com 31, enquanto o Coxa tem 29 somados.

O técnico do Verdão do Oeste, Caio Júnior, alertou o grupo sobre o momento que o Coritiba vem passando e pediu o apoio da torcida na Arena Condá, em Chapecó. “É um jogo perigoso. Eles vêm sem perder. Empataram com o Cruzeiro e outros dois. Isso gera confiança, mas ninguém é imbatível. Tem que contar com o torcedor, precisamos muito de apoio”, ressaltou.

Dona da pior defesa da competição, com 39 gols sofridos, a Chape já não vence há duas partidas – empatou com o Santa Cruz, fora de casa, e foi derrotada pelo Flamengo, em Chapecó. Mesmo assim, o comandante da equipe preferiu exaltar outros pontos que devem ser observados no elenco catarinense.

“Batem muito na questão de termos a defesa mais vazada. Quando assumi, já era assim, em função de alguns jogos que levamos muitos gols. Mas, na maioria, não perdemos os jogos. Só o Palmeiras, que é líder, perdeu menos que a gente (são cinco derrotas do paulista, contra seis da Chape). Falam pouco de algumas coisas importantes. Temos um ponto a mais em relação ao primeiro turno”, enfatizou.

