Caio Júnior aprova atuação do time e mostra confiança para a Sul-Americana

A Chapecoense esteve perto da terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, mas acabou empatando com a Ponte Preta por 2 a 2, neste domingo, na Arena Condá. O time catarinense comandou o placar por duas vezes, porém permitiu que o adversário igualasse o marcador. Mesmo assim, Caio Júnior aprovou a atuação do time.

“Acho que foi um ponto conquistado, principalmente quando vem de uma vitória contra o Fluminense fora de casa. Quatro pontos em dois jogos muito difíceis. A Ponte tem dois jogadores rápidos na frente e também marca bem. E fizeram os dois gols de bola parada. Que foi mais mérito deles do que erro nosso. Acho que foi muito bom. E a gente poderia ter feito o terceiro gol em um dos lances que a gente criou”, avaliou o técnico da Chape.

As atenções da Chapecoense agora se voltam para a Copa Sul-Americana. Na próxima quarta-feira, o Verdão do Oeste vai à Argentina enfrentar o Independiente pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio continental. O treinador alviverde mostrou confiança para este confronto e pediu intensidade, mas não garantiu a presença de Kempes e Bruno Rangel juntos no ataque.

“Kempes e Bruno Rangel é difícil no início. Tem que ter intensidade. Jogadores que suportem os 90 minutos. Vai ser um jogo interessante. Vamos ter que nos preparar para um jogo muito intenso e que vai desgastar bastante. Mas estou confiante”, completou Caio Júnior.

