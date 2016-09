Caio Jr. projeta Chape para segurar pressão do Flu na etapa inicial

Praticamente no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, ocupando atualmente a 11ª colocação, com 34 pontos, a Chapecoense vai em busca uma vitória nesta quinta-feira para se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento e começar a sonhar com a briga pelo G4 do torneio nacional. A Chape, no entanto, terá pela frente uma pedreira, já que visita o Fluminense, no Giulite Coutinho. Sabendo da grande fase do Tricolor Carioca no estádio, o técnico Caio Júnior projetou sua equipe mais cautelosa para buscar o triunfo fora de casa.

“Eles fizeram uma grande partida contra o Atlético-MG, tem uma característica e em cima disso que eu vou trabalhar. Óbvio que eles irão apostar muito em uma imposição de jogo no primeiro tempo e acho que se suportarmos bem o primeiro tempo (teremos sucesso). Não só recuando ou se defendendo, esta não é a ideia. A ideia é defender bem, ter força ofensiva e tentar ganhar no segundo tempo”, projetou o treinador.

Para o duelo decisivo, o técnico Caio Júnior deve ter como novidade o retorno do volante Josimar, que estava suspenso, e a possível entrada de Tiaguinho no lugar de Bruno Rangel. Com isso, o time deve contar com Danilo; Gimenez, William Thiego, Filipe Machado e Dener; Josimar, Matheus Biteco, Gil e Arthur Maia; Tiaguinho e Kempes.

O duelo realizado na cidade de Mesquita está marcado para as 19h30 (de Brasília). O jogo será válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

