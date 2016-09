Caio Jr. afirma que pode escalar dupla Kempes e Rangel contra o Coritiba

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

A Chapecoense vive um momento de relativa tranquilidade na tabela do Campeonato Brasileiro muito em virtude do bom desempenho de dois atacantes de seu elenco: Kempes e Bruno Rangel. O mais curioso, no entanto, é que os dois atletas raramente atuam juntos na titularidade da equipe catarinense. Sabendo da importância da dupla para o desempenho da Chape no torneio, o técnico Caio Júnior admitiu que pode abrir espaço para escalar os dois atletas juntos na partida do próximo domingo, diante do Coritiba.

“Eu entendo que futebol é momento. Quem estiver bem tem que jogar. E eu vejo o Kempes e o Bruno (Rangel) num excelente momento. Os dois estão bem fisicamente, tecnicamente e psicologicamente. Então, talvez seja o momento de colocar os dois a jogar juntos e formar uma dupla que pode ser uma dupla fantástica, que sabe fazer gols. É só uma questão de posicionamento, de ajustes”, afirmou.

Para o duelo, além da dupla de artilheiros formando o ataque da equipe, a Chape terá outra mudança no time. Suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo, o volante Josimar deve dar lugar a Matheus Biteco no time titular. Outra novidade é no banco de reservas, já que o departamento jurídico da Chapecoense conseguiu um efeito suspensivo junto ao STJD em relação a punição de dois jogos recebidos pelo técnico Caio Júnior. Com isso, terá o treinador comandando os jogadores na beira do gramado.

Com 14 gols somados no Campeonato Brasileiro, sendo nove de Bruno Rangel e cinco de Kempes, a dupla de ataque da Chape, se confirmada, tentará levar a equipe ao triunfo após dois jogos de jejum na competição.

A partida diante do Coritiba, marcada para o Estádio Couto Pereira, ocorrerá às 11 horas do próximo domingo. O jogo é válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Recomendado para você