Apresentados na Chape, Diego Renan e Nathan querem manter legado

Dois dos novos reforços contratados para a reconstrução da Chapecoense, o lateral Diego Renan e o zagueiro Nathan foram oficialmente apresentados pelo clube nesta quarta-feira. Em entrevista coletiva, os atletas falaram sobre a responsabilidade de chegar à equipe catarinense neste momento e projetaram suas expectativas para a temporada.

Diego Renan agradeceu a oportunidade dada pela diretoria e mostrou confiança em seus companheiros de grupo para que a Chapecoense faça outra grande temporada em 2017.

“Gostaria de agradecer a confiança da diretoria e da comissão técnica. Estou muito honrado de fazer parte desta reconstrução da Chapecoense. Sei da responsabilidade que teremos, mas estou muito confiante e acreditando em todos que vieram para cá. O pensamento é ter um grande ano e dar alegria a esta cidade e às pessoas que me receberam com muito carinho. Estou muito feliz de estar aqui e espero que 2017 seja um ano vitorioso”, declarou o lateral.

Já Nathan demonstrou felicidade por poder disputar a Copa Libertadores pela primeira vez na carreira e afirmou que buscará manter o legado deixado pelos jogadores que foram vítimas do acidente aéreo ocorrido em novembro de 2016.

“Também gostaria de agradecer a confiança da diretoria. Estou muito feliz de poder disputar campeonatos que ainda não participei em minha carreira e em um clube que o mundo inteiro está reconhecendo que tem um grande potencial. Ainda não tive a oportunidade de disputar uma Libertadores”, afirmou. “Acredito que nenhum jogador que veio para cá veio por pena. Viemos porque somos profissionais e queremos disputar campeonatos de alto nível. O objetivo da Chapecoense em 2017 é continuar o que os jogadores que não estão mais aqui vinham fazendo e seguir deixando a equipe em um nível elevado”, afirmou.

Diego Renan chega à Chapecoense após uma boa passagem pelo Vitória. Apesar de possuir apenas 26 anos de idade, o lateral já carrega bastante experiência, atuando por times como Vasco, Criciúma e Cruzeiro, clube com o qual ainda possui contrato.

Diferentemente do lateral, o zagueiro Nathan, que chega à Chape após um empréstimo junto ao Palmeiras, irá atuar apenas no terceiro clube em sua carreira. Além do Verdão, equipe que o revelou, o defensor de 21 anos teve uma breve passagem pelo Criciúma.