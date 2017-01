Alan Ruschel retoma treinos físicos quase dois meses após tragédia

O lateral direito Alan Ruschel retomou os treinos de preparação física quase dois meses após o acidente com o avião da Chapecoense, ocorrido no dia 29 de novembro. O jogador publicou neste sábado um vídeo em seu perfil no Instagram em que aparece correndo na esteira.

“E Deus continua me abençoando. Mais um passo na recuperação! Hoje comecei a correr. Obrigado a todos que estão torcendo e envolvido nessa luta”, escreveu o lateral.

Alan Ruschel mantém o sonho de voltar a jogar futebol profissionalmente. O zagueiro Neto, outro sobrevivente do acidente aéreo, também nutre o desejo de retornar aos gramados. O goleiro Jackson Follmann, que teve parte da perna direita amputada, manifestou a vontade de se tornar um paratleta.

A Chapecoense perdeu 19 jogadores e 24 pessoas ligadas ao clube na tragédia aérea. O time contratou 23 reforços para esta temporada e fez a sua estreia oficial na última quinta-feira. A equipe de Vagner Manciniu foi à Arena Condá com um time misto e empatou por 0 a 0 com o Joinville, pela Primeira Liga.

O time estreia neste domingo no Campeonato Catarinense. O duelo será contra o Inter de Lages, às 17 horas (de Brasília), na Arena Condá.