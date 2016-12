Alan Ruschel faz pedido ao novo elenco da Chape: “Joguem por nós”

Há um mês da tragédia que vitimou grande parte de seu elenco, a Chapecoense trabalha firme na reconstrução de seu time para 2017 e já anuncia reforços. Um dos sobreviventes do acidente aéreo que vitimou 71 pessoas da delegação da Chape, o lateral Alan Ruschel está longe de seu retorno aos gramados. O jogador, porém, fez um pedido para seus futuros companheiros de equipe.

“Que eles joguem por todos os que se foram e pela gente. Eu, o Neto e o Follmann gostaríamos de estar neste momento (reapresentação para 2017) com toda certeza, o pessoal que se foi também. Então, se eu pudesse, falaria isso, para que eles joguem por nós”, declarou Alan Ruschel ao Sportv.

O lateral também comentou sobre sua condição psicológica após o acidente e diz que pretende guardar o que o grupo de 2016 tinha de melhor. “Não tem como apagar o que aconteceu. Infelizmente a gente vai ficar marcada por esta história triste. Mas eu vou levar o que foi deixado antes da tragédia, um grupo feliz e alegre, que estava fazendo história. Então, se Deus quiser, eu vou poder voltar a jogar e quero poder levar o que o grupo tinha deixado de melhor para dentro do vestiário”, projetou.

Alan Ruschel ainda comentou como é sua relação com o zagueiro Neto e o goleiro Jackson Follmann, companheiros de equipe que também sobreviveram ao acidente. “O Neto eu tive contato com ele lá no hospital, depois a minha esposa manteve contato com a dele. Com o Follmann eu converso mais por vídeo. Liguei para ele hoje e ele estava fazendo fisioterapia. A gente vai se falando e dando força um para o outro. Acredito também que o pessoal de Chapecó precisa da gente, assim como precisamos deles. Vamos nos ajudando um pouco de cada vez. Eu dando força para a família dele e ele para a minha. O que aconteceu uniu mais a todos nós”, afirmou.

Para a próxima temporada, a Chapecoense já tem a confirmação de sete novos reforços, são eles o goleiro Elias (Juventude), o zagueiro Douglas Grolli (Ponte Preta), o lateral Zeballos (Defensor-URU), o meia Nadson (Paraná), e os atacantes Rossi (Goiás), Niltinho (Criciúma) e Dodô (Atlético-MG). O clube, porém, negocia com outros nomes que devem ser anunciados nos próximos dias.