Ex-Palmeiras, Felipe Menezes pode fazer estreia pelo Ceará

O Ceará finalizou, nesta quinta-feira, a preparação para o jogo de sábado, contra o Goiás, e pode contar com uma novidade entre os escalados. Recém chegado a Fortaleza, o meia Felipe Menezes apareceu entre os relacionados do técnico Sérgio Soares para a partida e viaja com o elenco para a capital goiana, ainda nesta tarde.

Tendo sofrido lesão antes do duelo contra o Avaí, no último final de semana, o meio-campista ex-Palmeiras e que foi contratado junto à Ponte Preta, poderá fazer sua estreia pelo Vozão e se mostrou feliz por ter chegado ao novo clube.

“É um clube que tem objetivos na temporada. Eu não vinha sendo utilizado na Ponte Preta como eu gostaria, como eu acho que poderia. O Ceará é um grande clube e oferece grande estrutura. Eu conversei com muitas pessoas antes de vir para cá. Por exemplo, como o Antônio Carlos, que está aqui, e o Felipe Azevedo, que não está mais aqui, mas conhece bem a estrutura do clube”, apontou Menezes.

Quem também foi relacionado pela primeira vez foi Douglas Marques. O zagueiro foi apresentado nesta semana e é outro que pode pintar entre os titulares diante do Esmeraldino. O comandante alvinegro optou por fechar as atividades e mascarou a escalação.

Os novos reforços têm a responsabilidade de ajudar o Ceará a entrar no G4, já que a equipe aparece no quinto lugar do Campeonato Brasileiro Série B, com os mesmo 38 pontos do quarto colocado CRB.

