Com gol de Magno Alves, Ceará bate Ferroviário e assume a ponta

O Ceará assumiu a primeira colocação do Campeonato Cearense na noite deste sábado. No Estádio Castelão, em jogo antecipado pela oitava rodada do torneio estadual, o time alvinegro contou com gol de Magno Alves para ganhar o clássico diante do Ferroviário por 1 a 0.

Com 12 pontos ganhos, dois a mais que o rival Fortaleza, o Ceará passa a figurar na liderança do torneio estadual. Já o Ferroviário, com os mesmos sete pontos anotados, aparece no quinto lugar da tabela de classificação, logo atrás de Uniclinic e Tiradentes.

Às 20h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Cearense, o Ceará volta a campo para enfrentar o Horizonte, novamente no Estádio Castelão. Já o Ferroviário, às 22 horas de quarta-feira, pega o Itapipoca, também no Castelão.

O único gol da partida disputada na noite deste sábado saiu apenas aos 39 minutos do segundo tempo. Em uma jogada pelo lado direito, Cametá levou até o fundo e cruzou para cabeçada de Magno Alves. O goleiro Mauro chegou a defender, mas o veterano pegou o rebote e mandou para o fundo das redes.

Em mais um jogo disputado neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Cearense, o Horizonte venceu o Tiradentes por 2 a 1 e chegou aos seis pontos ganhos, um a menos que seu adversário, figurando no sexto lugar da tabela de classificação.