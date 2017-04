Caxias repete placar do 1º jogo, derrota Juventude e avança à semi

O Caxias está garantido na semifinal do Campeonato Gaúcho. Neste domingo, a equipe grená repetiu o resultado do primeiro jogo das quartas e venceu o Juventude pelo placar mínimo no Estádio Centenário. Gilmar anotou o único gol dos mandantes.

O clássico Ca-Ju começou em ritmo lento, com as equipes se estudando, mas a partida foi esquentando aos poucos. Aos 26, Gian Costa entrou afoito num lance com Pará, que revidou, largando o braço no rosto do adversário. O lateral-esquerdo do Juventude, que até então era o responsável por todas as bolas paradas do time, foi expulso.

Depois do cartão vermelho, enquanto o Caxias manteve o equilíbrio, o Verdão mostrou descontrole, abusou das faltas, não soube segurar a bola e passou a se defender. Aos 37, quando conseguiu o primeiro escanteio, o Grená abriu o placar: Reis cobrou, Gilmar cabeceou e o goleiro Raul aceitou.

Na segunda etapa, o Juventude foi para cima e conseguiu criar mais. O Caxias jogava com mais tranquilidade e era soberano na defesa, mas tudo mudou a partir da expulsão de Jean, aos 29 minutos. A pressão, então, foi total do Alviverde, que teve em Caprini o principal nome nas investidas ofensivas. Mesmo não tendo chegado com tanta força na reta final do jogo, o Caxias administrou e garantiu a vaga.

Agora, o Caxias aguarda o vencedor do confronto entre Internacional e Cruzeiro-RS para saber quem será seu adversário na semifinal. O Colorado venceu a primeira partida por 3 a 1 e volta à campo neste domingo, às 16h (de Brasília).