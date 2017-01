Caxias estreia no Gaúcho com derrota diante do Novo Hamburgo

A edição de 2017 do Campeonato Gaúcho começou no último final de semana. O tradicional Caxias, campeão em 2000 e vice na temporada de 2012, estrou com derrota na noite desta segunda-feira. Jogando na condição de visitante, a equipe perdeu por 1 a 0 do Novo Hamburgo.

O único gol da partida disputada no Estádio do Vale saiu ainda no primeiro tempo. Aos 20 minutos, Jardel invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Marcelo Pitol, que acabou advertido com o cartão amarelo. Na cobrança da penalidade, João Paulo mandou para as redes.

Assim, o Novo Hamburgo marca seus primeiros três pontos na disputa do Campeonato Gaúcho. Às 17 horas (de Brasília) de sábado, no Beira-Rio, a equipe enfrenta o Internacional. Já o Caxias, às 17 horas de domingo, encara o Grêmio, no Centenário.