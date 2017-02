Renan Ribeiro comemora volta à lista de relacionados do Tricolor

O goleiro Renan Ribeiro será uma das novidades do São Paulo para o jogo contra o São Bento. O arqueiro será relacionado pela primeira vez na temporada, depois de se recuperar de uma contusão mais grave no dedo da mão ocorrida no fim de novembro do ano passado. No início do ano, na pré-temporada, ele também teve um problema muscular que o impediu de participar da Copa Flórida.

“Muito feliz em voltar a ser relacionado!!! 2017 agora começa pra valer pra mim. Agradeço a todos no clube pela confiança e a todos que estiveram na torcida por mim”, afirmou.

A presença de Renan Ribeiro no banco deixa Denis fora da partida contra o São Bento. O camisa 1 foi titular em 2016, depois da aposentadoria de Rogério Ceni, mas perdeu espaço após o ex-arqueiro assumir o comando técnico são-paulino. Atualmente, o experiente Sidão é o titular da equipe.