Seleção do Português tem três brasileiros do Porto; Ederson fica fora

Três brasileiros estão no time ideal da temporada 2016/17 do Campeonato Português. A Federação Europeia de Futebol (Uefa) divulgou a lista nesta terça-feira, com dois nomes muito conhecidos por atuações no Brasileirão. No entanto o goleiro Everton, recém-contratado pelo Manchester City, ficou de fora, dando lugar a Casillas.

A presença verde e amarela na seleção da Primeira Liga se deu exclusivamente com atletas do Porto. O zagueiro ex-Corinthians Felipe, o lateral esquerdo Alex Telles, ex-Grêmio, além do atacante Tiquinho Soares, revelado pelo Atlético-RN aparecem entre os 11 principais jogadores da última temporada em Portugal.

Além dos nomes brasileiros, a lista se destaca pela supremacia de Benfica, Porto e Sporting no cenário nacional. Somente os três times cedem jogadores à seleção, os benfiquistas com quatro nomes, os Dragões com cinco e os alviverdes com dois integrantes.

Os três rivais, além de dividirem a lista, dividiram a ponta da tabela do Português, todos classificados para a próxima edição da Liga dos Campeões. O Benfica, com 82 pontos, assegurou o título, à frente do Porto (76) e do Sporting (70).

Confira a seleção da temporada do Campeonato Português:



Goleiro: Iker Casillas (Porto)

Lateral direito: Nélson Semedo (Benfica)

Zagueiro 1: Felipe (Porto)

Zagueiro 2: Lindelof (Benfica)

Lateral Esquerdo: Alex Telles (Porto)

Meio-campista 1: Pizzi (Benfica)

Meio-campista 2: Gelson Martins (Sporting)

Meio-campista 3: Danilo Pereira (Porto)

Atacante 1: Mitroglou (Benfica)

Atacante 2: Tiquinho Soares (Porto)

Atacante 3: Bas Dost (Sporting)