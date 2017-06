Steve Kerr brinca: “Para parar Lebron, vamos matá-lo”

Depois de vencer os Cleveland Cavaliers nos dois primeiros jogos da série final da NBA, o técnico do Golden State Warriors, Steve Kerr não poupou elogios ao maior cestinha da história dos playoffs da competição, o ala do Cavs, Lebron James. Quando questionado o que faria para deter o jogador nos próximos jogos, Kerr brincou: “Vamos matá-lo”.

Ainda em tom bem-humorado, Kerr defendeu a brincadeira. “ É um ótimo plano que, com certeza, vai pará-lo”. Desde 2014 à frente da equipe, ele declarou dificuldade para enfrentar James. “Eu não sei o que fazer com ele. Ele é um dos melhores jogadores de todos os tempos, todos sabemos disso”, afirmou. O técnico também alertou sobre a boa fase do atleta. “Acho que ele está jogando melhor do que nunca. Ele faz seu melhor e sabe que vai dominar o jogo”.

LeBron foi dono de um triplo-duplo no último duelo entre os grupos — com 29 pontos, 11 rebotes e 14 assistências. Mesmo contando com o bom desempenho do ala, os Cavaliers perderam o segundo jogo por 113 a 91.

O líder do time californiano também ressaltou que sua equipe precisa buscar novos estratégias para se manter bem nas próximas disputas. Segundo ele, as estratégias no Cavs mudaram muito entre o jogo 1 e 2 e, por isso, é preciso que sua equipe fique atenta.

O técnico acredita que a partida dois foi baseado no talento de seus atletas. Ele também afirmou que é impossível repetir a fórmula usada nos confrontos anteriores nos próximos desafios. “Agora, em Cleveland, vamos ter que ser mais espertos, se jogarmos o mesmo jogo que estamos jogando, vamos perder”, afirmou.

A próxima disputa entre os times norte-americanos acontece nesta terça-feira, às 22h (horários de Brasília), em Cleveland, nos Estados Unidos.