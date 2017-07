Embora Palmeiras tenha ajudado Timão, Juninho crê em dever cumprido

O Palmeiras conquistou uma importante vitória contra o Grêmio no último sábado no Pacaembu com um time alternativo. Tirando preciosos pontos do vice-líder, o Verdão acabou ajudando o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, que agora possui uma vantagem de nada mais, nada menos que sete pontos para o Tricolor Gaúcho. Embora tenha contribuído para o sucesso dos rivais, o lateral esquerdo Juninho garante que o elenco não liga para aquilo que não envolve a equipe do Palestra Itália.

“Não é questão e ajudar. Precisávamos da vitória para encostar no Grêmio e no Corinthians, então fizemos nosso papel”, disse o jogador, convidado do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.

“Aos poucos agente foi se acertando desde a primeira rodada. Isso faz a diferença no grupo porque um vai ajudando o outro. Sempre tentamos ajudar os companheiros para chegar às primeiras colocações, que é o nosso objetivo no Campeonato Brasileiro”, completou Juninho.

Com o triunfo de sábado sobre o Grêmio, no Pacaembu, o Palmeiras encostou no Tricolor gaúcho e chegou aos 19 pontos, porém segue dez atrás do Corinthians, líder do torneio nacional. Juninho não admite que o Verdão está em perseguição ao rival, mas foca na ponta do Brasileirão.

“Não vejo dessa forma, mas queremos ser campeões, e para ser campeão, precisamos chegar no Corinthians. Isso é nítido não só para nós, mas para Grêmio, Flamengo e todos os times que serem campeões”, afirmou.

Sem Juninho confirmado entre os titulares, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Barcelona de Guayaquil, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. Os torcedores do Verdão poderão acompanhar a partida no Palestra Itália.