Sport visita o Juazeirense e Vitória encara o Botafogo-PB na Copa do Nordeste

O domingo será movimentado na Copa do Nordeste. No total, serão seis jogos válidos pela segunda rodada do campeonato interestadual. Os dois principais times que entram em campo são o Sport e o Vitória.

O Leão da Ilha irá visitar o Juazeirense e poderá chegar aos seis pontos caso saia vitorioso do estádio Aduato Morais, Bahia. Se o time baiano conseguir vencer o confronto, o grupo C irá ficar embolado. Em sua última partida, o time rubro-negro ficou no empate com o Salgueiro em partida do Campeonato Pernambucano.

O lateral esquerdo Renê não será relacionado para a partida, já que o clube pernambucano chegou em um acordo para vender o jogador de 24 anos para o Flamengo.

Já a equipe baiana irá para João Pessoa enfrentar o Botafogo-PB. Se o Leão da Barra ganhar chega a seis pontos e se mantém na liderança do grupo E. Apesar de estar rodando bastante o elenco, os comandados de Argel Fucks vencerem as três partidas que disputaram na temporada. O grande destaque é Kieza, que marcou nos três jogos e já balançou as redes quatro vezes.

O Fortaleza, que é do grupo B – o mesmo do Bahia –, também entrará em campo. O Tricolor do Pici empatou com o Esquadrão de Aço na primeira rodada da Copa do Nordeste e lidera o Campeonato Cearense com 10 pontos, sendo três vitórias, um empate e uma derrota.

Confira os jogos do domingo:

17h AE Altos x Fortaleza

17h Botafogo PB x Vitoria

17h Juazeirense x Sport Recife

17h Uniclinic x Campinense

20h ABC x Itabaiana

20h CRB x CSA