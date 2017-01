Náutico goleia o Uniclinic-CE na abertura da Copa do Nordeste

O Náutico começou 2017 com um ótimo resultado. Nesta terça-feira, na Arena Pernambuco, o Timbu fez 4 a 0 no Uniclinic-CE, na abertura da Copa do Nordeste. O destaque foi Jefferson Nem, que marcou duas vezes. Giva e Juninho completaram o placar.

Logo aos 11 minutos, Giva recebeu cruzamento, ganhou dos defensores pelo alto e marcou o primeiro do time da casa. Sem correr riscos na defesa, o Náutico chegou ao segundo, aos 28 minutos. Giva serviu de assistente, e Jefferson Nem só empurrou para as redes.

Depois de administrar a vantagem nos minutos finais da primeira etapa, o Timbu voltou forte para o segundo tempo, e, aos 2, fez mais um gol. Jefferson Nem dominou e bateu cruzado, superando Dionatan: 3 a 0.

Após abrir larga margem, os comandados de Dado Cavalcanti, que fez sua estreia como técnico do Náutico, apenas administraram, mantendo-se com a bola, sem correr riscos. Ainda assim, aos 46, Juninho transformou a vitória em goleada, fechando o placar de 4 a 0.

Na segunda rodada da competição regional, o Náutico encara o Santa Cruz, fora de casa, em clássico pernambucano. O Uniclinic, por sua vez, recebe o Campinense, atual vice-campeão da Copa do Nordeste.