Clássico das Emoções e Bahia agitam o sábado de Copa do Nordeste

A segunda rodada da Copa do Nordeste começa neste sábado e, no principal jogo do dia, o Santa Cruz recebe o Náutico, no Arruda. Além de ser um dos principais clássicos pernambucanos, a partida coloca as duas principais forças do grupo A frente a frente.

O último Clássico das Emoções, que foi realizado no final de janeiro, terminou empatado em 1 a 1, em jogo válido pelo Campeonato Pernambucano, realizado na Arena Pernambuco. Esse jogo marcará o retorno de Tiago Cardoso, que defendeu o Cobra Coral em 2016, ao Arruda.

Caso consiga uma vitória, o Timbu chegará a seis pontos e começará a encaminhar a sua classificação. Já o Santa Cruz pode assumir a liderança caso consiga vencer o seu rival local. Recém-contratado, Halef Pitbull pode estrear no ataque do time comandado por Vinícius Eutrópio.

Pelo grupo B, o Bahia, que trouxe jogadores de renome para reforçar o seu elenco, irá encarar o Moto Club, de São Luís, no Estádio Pituaçu. As duas equipes vêm de empates nos seus respectivos campeonatos regionais. Eles também só somaram um ponto na primeira rodada da Copa do Nordeste, o que possibilita quem vencer chegar a quatro pontos e possivelmente assumir a liderança.

O Esquadrão de Aço não poderá contar com o lateral esquerdo Matheus Reis, o volante Yuri e o atacante Edigar Junio por questões médicas. Além deles, o volante Juninho irá cumprir suspensão após ter sido expulso na partida contra o Fortaleza.

O meia Régis, que não deverá ser o titular por causa do rodízio implantado pelo treinador Guto Ferreira, comentou o que espera da partida. “É um jogo difícil contra o Moto Club e tenho certeza que a gente vai estar bem preparado para buscar uma grande vitória”, disse ele.

Quem também entra em campo é o América-RN, que está no meio da tabela do Campeonato Potiguar. O adversário do Mecão é o Sergipe, que perdeu o seu primeiro jogo na Copa do Nordeste e pode se complicar caso não saia, pelo menos, com um empate. Se vencer, o Alvirrubro chegará a seis pontos.

Confira os jogos da rodada:

Sábado

17h Santa Cruz x Náutico

17h Sergipe x América RN

19h15 Sampaio Correa x River-PI

20h30 Bahia x Moto Club

Domingo

17h AE Altos x Fortaleza

17h Botafogo PB x Vitoria

17h Juazeirense x Sport Recife

17h Uniclinic x Campinense

20h ABC x Itabaiana

20h CRB x CSA