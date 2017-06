Thiago Santos treina com bola; Keno e Bruno Henrique se destacam

Thiago Santos foi a maior novidade no treino com bola do Palmeiras nesta terça-feira, na Academia de Futebol. Em mais um trabalho apenas com reservas em campo, Bruno Henrique e Keno foram os destaques em trabalho técnico de finalização.

Thiago Santos está em fase final de recuperação de uma contusão no músculo adutor da coxa esquerda. Nesta terça-feira, o volante trabalho em campo e chegou a marcar um gol de cabeça durante o treino coletivo, mas deixou as atividades antes do término do treino. Sua presença em campo nesta quarta-feira, contra o Cruzeiro, é improvável, mas a comissão técnica conta com o marcador para sábado, contra o Grêmio.

Enquanto os atletas que enfrentaram a Ponte Preta no domingo ficaram apenas nas dependências internas da Academia de Futebol, com exceção do jovem volante Gabriel Furtado e do goleiro Fernando Prass, alguns dos reservas treinaram finalizações de fora da área. Neste ponto, a atividade passou a ser comandada por Alberto Valentim e Claudio Prates, auxiliares de Cuca.

No exercício, Bruno Henrique e Keno foram os principais destaques. Enquanto o volante acertou belos chutes batendo firme na bola, o atacante mostrou categoria para bater colocado e vencer os goleiros do Palmeiras. Por outro lado, Hyoran e Vitinho tiveram baixo aproveitamento, com o último, inclusive, acertando uma finalização em outro campo da Academia de Futebol. Já Miguel Borja, que também participou da atividade, teve desempenho apenas regular.

Para o jogo contra o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, Cuca não poderá contar com o lateral-direito Mayke, e os zagueiros Luan e Juninho, que já disputaram a Copa do Brasil por seus ex-clubes. Além destes, Bruno Henrique seguirá sem fazer sua estreia, já que não foi inscrito atempo na competição.

Em compensação, o Verdão deverá ter a volta de Edu Dracena e Zé Roberto, poupados contra a Ponte Preta, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Dudu, que se recuperou de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e ficou entre os reservas nas duas últimas partidas também deve retornar ao time titular. Já Jean, também fora contra a Macaca, segue como dúvida por conta de um desgaste na articulação do joelho direito.