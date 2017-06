Palmeiras tenta confirmar boa fase contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil

Palmeiras e Cruzeiro tentam dar o primeiro passo rumo à classificação para a semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira. As duas equipes chegam com retrospectos recentes distintos para o confronto no Palestra Itália, às 21h45 (de Brasília), pelas quartas de final do torneio mata-mata.

Enquanto o Verdão venceu quatro dos últimos cinco jogos que disputou, sendo três triunfos consecutivos, a Raposa triunfou apenas duas vezes e empatou uma. Os resultados negativos do time celeste, no entanto, não fazem com que o Palmeiras admita o favoritismo do duelo.

“O Cruzeiro tem jogadores experientes e que trabalham muito bem a bola, são atletas rápidos. Temos de estar atentos. Tratar de sempre ficar com a bola e levar perigo quando o espaço aparecer. Além disso, o mais importante é não sofrer gols em casa”, disse o meia Guerra, se referindo ao regulamento do torneio, que prevê o desempate pelo números de gols marcados como visitante.

Para a partida, que já tem cerca de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente, além dos já contundidos Thiago Santos, Felipe Melo, Moisés, Thiago Martins e Arouca, Cuca não poderá contar com o lateral-direito Mayke, e os zagueiros Luan e Juninho, que já disputaram a Copa do Brasil por seus ex-clubes. Além destes, Bruno Henrique seguirá sem fazer sua estreia, já que não foi inscrito atempo na competição.

Em compensação, o Verdão deverá ter a volta de Edu Dracena, Zé Roberto e Jean, poupados contra a Ponte Preta, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Dudu, que se recuperou de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e ficou entre os reservas nas duas últimas partidas também pode retornar ao time titular.

O técnico Mano Menezes espera um confronto difícil, contra o Palmeiras, nesta quarta-feira. O treinador destaca que o time alviverde teve crescimento nas últimas partidas, com três vitórias consecutivas.

“A gente apela para o regulamento e põe ele embaixo do braço quando não tem outra maneira. Se nós pudermos fazer um grande jogo lá, vencer e abrir uma vantagem, nós queremos. Mas provavelmente o Palmeiras também quer e do outro lado tem uma qualidade bastante grande, com investimento bastante alto. Precisamos entender: o Cruzeiro não joga assim ou assado só pela decisão de seu técnico. Ele às vezes não consegue fazer coisas no campo porque o adversário faz melhor. Não se trata de ser ofensivo… É fácil taxar essas coisas. Futebol, sempre que um time tem dificuldade, vocês (jornalistas) falam que o treinador puxou o time para trás. Não é. Eu não gosto de time atrás, eu gosto de time na frente”, ressaltou o treinador.

Para o jogo, Mano Menezes tem alguns desfalques. No meio, Lucas Romero sentiu dores no joelho direito e preocupa. O volante passou por exames de imagem, mas não foi constatada lesão. Na zaga, Dedé e Manoel seguem fora. Com isso, Léo e Caicedo serão as opções, no entanto, na falta de qualquer um dos dois, o jovem Murilo terá de ser escalado.

Na frente, Sassá e Rafael Marques não podem ser utilizados, por não terem sido inscritos na competição.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x CRUZEIRO



Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP)

Data: 28 de junho de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (Brasília)

Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA)

Assistentes: Alessandro A. Rocha de Matos (BA – FIFA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)



PALMEIRAS: Fernando Prass; Fabiano, Yerry Mina, Edu Dracena e Zé Roberto (Egídio); Jean (Gabriel Furtado) e Tchê Tchê; Róger Guedes, Guerra e Dudu (Keno); Willian

Técnico: Cuca

CRUZEIRO: Fábio; Ezequiel, Léo, Caicedo e Diogo Barbosa; Henrique e Ariel Cabral; Robinho, Thiago Neves e Alisson; Rafael Sóbis

Técnico: Mano Menezes