Felipe Melo destaca sacrifício e valoriza reação após clássico

Superado pelo São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se classificou às quartas de final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. Após o jogo disputado no Beira-Rio, o volante Felipe Melo destacou o sacrifício do elenco e valorizou a reação após o tropeço no clássico.

Com a entrada do volante Thiago Santos no lugar do zagueiro Edu Dracena no intervalo, Felipe Melo passou a jogar ao lado de Yerry Mina no miolo da defesa. Nos minutos finais, Cuca deslocou o colombiano para o ataque e improvisou o lateral direito Fabiano na retaguarda.

“Quando fui apresentado, disse que tinha vindo para ajudar o Palmeiras a conquistar coisas importantes. A ajuda é dessa forma: a gente se sacrificar em prol da equipe. O Mina foi para o ataque, eu fui para a zaga. Parabéns para o time, que lutou e sofreu para fazer o gol que possibilita passar de fase”, declarou ao Sportv Felipe Melo, elogioso em relação ao Inter.

“Parabéns para essa torcida maravilhosa do Palmeiras, que compareceu. Sobretudo, parabéns à torcida do Inter, que fez o espetáculo. Foi um jogo de duas equipes de Série A. Isso faz com que a gente cresça ainda mais nessa competição”, declarou o meio-campista.

A classificação às quartas de final na Copa do Brasil foi antecedida por uma derrota por 2 a 0 diante do São Paulo. Após o triunfo, alcançado na noite de sábado, o time tricolor usou as redes sociais para provocar o rival alviverde, que não ganha no Morumbi desde 2002.

“Curtiram com a nossa cara, brincaram. Acho que isso faz parte do futebol e tem que ser dessa maneira mesmo. Quando ganha, tem que sacanear. Nós ficamos caladinhos e trabalhamos. O futebol é bom por causa disso. Você pode ir do céu ao inferno em alguns dias e hoje, graças a Deus, podemos voltar para São Paulo com a classificação”, declarou.

Os próximos confrontos pelas quartas de final da Copa do Brasil serão definidos por sorteio. Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe defendida por Felipe Melo enfrenta o Atlético-MG, no Palestra Itália.