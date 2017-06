CBF divulga datas e horários das quartas de final da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol definiu as datas e horários das quartas de final da Copa do Brasil. Os jogos de ida acontecerão no fim de junho, enquanto as partidas de volta serão um mês depois, no último meio de semana de julho.

No dia 28 de junho, começam as disputas. O Grêmio recebe o Atlético-PR, às 19h30 (de Brasília), em seu estádio. Às 21h45, acontecem dois jogos: o Palmeiras encara o Cruzeiro no Palestra Itália, enquanto o Flamengo pega o Santos, na Ilha do Governador. Um dia depois, no Independência, Atlético-MG e Botafogo entram em campo às 19h30.

As partidas de volta serão nos dias 26 e 27 de julho. Na primeira data, o Fogão recebe o Galo, às 19h30. Às 21h45, Cruzeiro e Palmeiras definem a classificação no Mineirão, enquanto Santos e Fla decidem na Vila Belmiro. No dia 27, o Atlético-PR pega o Grêmio, às 21h45 (de Brasília).

De acordo com os cruzamentos, os vencedores de Atlético-MG e Botafogo e Santos e Flamengo se enfrentam em uma das semifinais. Na outra, quem passar de Palmeiras e Cruzeiro encara Grêmio ou Atlético-PR.

Confira as datas e horários das quartas de final da Copa do Brasil:

Partidas de ida

28/06

Grêmio x Atlético-PR, às 19h30

Palmeiras x Cruzeiro, às 21h45

Flamengo x Santos, às 21h45

29/06

Atlético-MG x Botafogo, às 19h30

Partidas de volta

26/07

Botafogo x Atlético-MG, às 19h30

Cruzeiro x Palmeiras, às 21h45

Santos x Flamengo, às 21h45

27/07

Atlético-PR x Grêmio, às 21h45