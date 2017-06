Portuguesa apresenta nova fornecedora de materiais esportivos

Depois de ter sofrido com a Uniex, a Lusa anunciou a nova fornecedora de materiais esportivos para o restante da temporada. Sem fugir da tradicional camisa rubro-verde, com as listras horizontais, a Portuguesa apresentou a patrocinadora Icone juntamente com os novos uniformes. O vice-diretor de marketing Antônio Carlos Castanheira participou da apresentação junto com os jogadores e treinador e garantiu que confia no trabalho da nova parceira.

“A Icone tem um material de primeiríssima qualidade. Agora vamos desenvolver, ao longo do ano, um terceiro e quarto uniforme. Vamos fazer diferenciado para as vendas. Acho que, com essa oportunidade de lançar um novo fornecedor, você abre espaço para os demais. Independente de quem seja”, disse.

A última fornecedora do time do Canindé trouxe alguns problemas para o clube, já que descumpriu com prazo da entrega dos materiais algumas vezes. Diante disso, Castanheira reafirmou a importância de a nova empresa estar sempre em dia com o contrato e enxergou, nesta parceria, um potencial de crescimento.

“Vamos ser sincero. Nós estamos na Série D. Óbvio que queríamos um fornecedor que já tem uma visibilidade maior. Mas acho que a Lusa também abre espaços para outros fornecedores… o que importa é honrar o contrato, a grade, e o material ter qualidade. Se a gente estiver de volta a Série A, um dia, e eles crescerem com a gente, não temos do que reclamar”, destacou.

Os jogadores Ricardo Berna, Marcelinho Paraíba e Leandro Domingues, junto com o técnico Mauro Fernandes, fizeram parte da apresentação desta manhã. Além do tradicional rubro-verde, a Lusa também apresentou o segundo uniforme, de cor branca.

Especial para a Gazeta Esportiva*