Guto Ferreira fecha treino e poupa seis titulares para jogo

O treino da manhã desta segunda-feira foi com portões fechados no Estádio Beira-Rio. O técnico Guto Ferreira optou pelo mistério quanto ao time que deve iniciar o confronto contra o Figueirense. Para o jogo desta terça-feira, o treinador não relacionou seis jogadores titulares. São eles: Léo Ortiz, Uendel, Rodrigo Dourado, Edenílson, D’Alessandro e Nico López. Os atletas serão poupados para melhorarem a performance física nas partidas.

Desta forma, Danilo Silva vai formar a dupla de zaga com Victor Cuesta e Carlinhos permanece na lateral-esquerda. No meio de campo, Fabinho e Charles devem substituir Rodrigo Dourado e Edenílson. O atacante Roberson atuará na posição do capitão D’Alessandro. Esta não é a primeira vez que o Internacional poupa o argentino em uma partida da Série B. O meia foi preservado na derrota para o Paysandu, no Estádio Mangueirão. Sem Marcelo Cirino, que se recupera de lesão, o atacante Carlos pode entrar na esquerda ofensiva. Outra novidade deve ser o retorno do artilheiro Brenner à equipe. O jogador entra na vaga de Nico López.

Assim, o provável Internacional deve ter: Danilo Fernandes; Junio, Danilo Silva, Victor Cuesta, Carlinhos; Fabinho, Charles, William Pottker, Roberson, Carlos; Brenner.

Para enfrentar o Figueirense, o colorado relacionou 20 jogadores, entre eles, os garotos do sub-23 do Internacional, Mossoró e Juan. Confira a lista completa abaixo:

Goleiros: Danilo Fernandes e Daniel

Laterais: Alemão, Carlinhos, Ceará, Iago e Junio

Zagueiros: Danilo Silva, Cuesta e Klaus

Volantes: Charles, Fabinho e Valdemir

Meias: Juan, Mossoró, Roberson

Atacantes: Carlos, Brenner, Diego e William Pottker