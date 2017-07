Vitor Bueno rompe ligamento e só volta ao Santos em 2018

O Santos não terá Vitor Bueno pelos próximos oito meses. Nesta segunda-feira, o meia passou por uma bateria de exames e teve constatada a ruptura do ligamento do joelho direito.

A lesão aconteceu no empate contra o Atlético-GO, neste sábado, em Goiânia, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 7 caiu no gramado aos 29 minutos do primeiro tempo depois de um choque com Marcão Silva.

Sentindo muitas dores no joelho direito, Bueno precisou ser substituído por Lucas Lima e saiu de campo carregado pelos auxiliares do Peixe.

Leia mais: Vecchio, Alison e Ourinho são inscritos na Libertadores

O Santos, porém, não conseguiu cortar o meia da lista de inscritos para a ‘decisão’ diante do Atlético-PR, na próxima quarta, às 19h15 (de Brasília), na Vila Capanema, no confronto de ida das oitavas de final da Libertadores.

Para o confronto de volta, no dia 10 de agosto, na Vila, Bueno será cortado. A tendência é que o meia Serginho assuma o posto.

Bueno rompe ligamento e só volta ao Santos em 2018